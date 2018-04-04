Taşa Çarpan Traktör Devrildi: 1 Ölü

Gaziantep'te taşa çarpan traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te Şehitkamil ilçesi Tuğlu Mahallesi'nde rampa aşağı seyir halinde bulunan 27 DY 568 plakalı traktörün sürücüsü Cuma Göğüş (63), traktörün vitesini boşa aldı. Hızlanan traktörün sürücüsü Göğüş, yolda gördüğü taşa çarpmamak için manevra yaptığı ve manevraya rağmen taşa çarpmaktan kurtulamadı. Çarpmanın ve ani manevra nedeniyle traktör devrilirken, sürücü ise traktörün altında kaldı. Görgü tanıkları tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Cuma Göğüş'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekiplerini incelemesinin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - GAZİANTEP