Taş ocağından çıkan termal su, bölge halkını heyecanlandırdı
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Taş ocağından çıkan termal su, bölge halkını heyecanlandırdı

Taş ocağından çıkan termal su, bölge halkını heyecanlandırdı
04.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:56

Sivas merkeze bağlı Gaziköy'deki bir taş ocağında taşlar kesilirken termal su açığa çıktı. Ocağın kapatılması sonrası ırmağa dökülerek ziyan olan su için köylülerse üzgün. Yetkililere seslenen vatandaşlar, bu suyun turizme kazandırılması gerektiğine inanıyor.

Sivas merkeze bağlı Gaziköy yakınlarında bulunan taş ocağında, taşların kesildiği sırada ortaya termal su çıktı. El ve ayak kaşıntılarına şifa getirdiğine inanılan kükürtlü su, taş ocağının faaliyetlerine son verilmesi ile değerlendirilemiyor. Bölge halkı ise Valilik ve Belediyeye seslenerek, bu suyun turizme kazandırılmasını istiyor.

TAŞLAR KESİLİRKEN ÇIKTI

Köy sakinlerinden Eyüp Demir, taşlar kesilirken suyun çıktığını ifade ederek, "Bu taş ocağı bir zamanlar vatandaşlar tarafından işletildi. Şimdi ise yaklaşık 1 yıldır kapalı. Bu ocağın taşları kesilirken buradan bir sıcak su çıktı. Sıcak su çıktı ama kimse buradan haberdar olamadı. Biz de geldik gördük. Buranın zaten Sıcak Çermik tarafından gelen Yıldız Dağı bağlantı yoluna yakınlığı var.Sivas Valiliğimizden ve Belediye Başkanlığımızdan, buranın ileriye dönük değerlendirilmesini istiyorum." dedi.

Taş ocağından çıkan termal su, bölge halkını heyecanlandırdı

EL VE AYAK KAŞINTILARINA İYİ GELİYOR

Demir, suyun ayak ve el kaşıntılarına iyi geldiğini söyleyerek, "Eskiden buralarda yukarılarda küçük sıcak sular vardı. Onların ayak ve el kaşıntılarına çok fayda sağladığını biz kendimiz gördük. Ben, Sıcak Çermik'te gördüğüm kadarıyla havuzların sisteminde burada aynı suyun oluşumunu gördüm. Çünkü o su da kükürtlü. Burada Sivas Valiliğimiz devamında da belediyemiz tarafından bir sondaj çalışması yapılırsa, ne yapılacağı açığa çıkacak. Burada birkaç tane havuz olsa vatandaş tarafından ziyaret edilir. Bu su buradan akarak ırmağa gidiyor. Ama bir gün buraya bir çalışma yapıldığı zaman bu su buradan çıkıp burada değerlendirilirse vatandaşa hizmet sağlar" şeklinde konuştu.

Taş ocağından çıkan termal su, bölge halkını heyecanlandırdı

Kaynak: İHA

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