70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı

Ordu'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği olayda Mustafa Taş isimli vatandaş, eline geçirdiği baltayla yengesinin başına vurdu.

70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı
17.06.2020 16:56 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:38

Ordu'nun Gölköy ilçesinde yaşayan Mustafa Taş (70), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yengesi Sevim Taş'ı (66) baltayla başına vurarak yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Gölköy ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Taş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle yengesi Sevim Taş ile tartıştı.

BALTAYLA YENGESİNİN BAŞINA VURDU

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Taş, baltayla yengesinin başına vurdu. Yaralanan Sevim Taş, yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Mustafa Taş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor Haber
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Haber
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Paris'te insanlık ayıbı! 'Astımım var' diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar Haber
Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, 'Yanlışlıkla öldürdüm' dedi
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, "Yanlışlıkla öldürdüm" dedi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi
Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı 'pik' yaptı
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı "pik" yaptı
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit...
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Trump'ın imzaladığı 'polis reformu' kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması yasaklandı
Trump'ın imzaladığı "polis reformu" kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması...
LGS sınavında öğrenciler maskelerini çıkarabilecek
LGS sınavında öğrenciler maskelerini çıkarabilecek
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Berat Albayrak Süleyman Soylu Fahrettin Koca Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Kemal Sunal Oğulcan Engin Serenay Sarıkaya Nuri Bilge Ceylan
Spor Serdar Aziz Caner Erkin Bülent Uygun Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Bursa Ankara Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: 70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 17:49:45. #1.15#
title