70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı
Ordu'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği olayda Mustafa Taş isimli vatandaş, eline geçirdiği baltayla yengesinin başına vurdu.
17.06.2020 16:56 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:38
Ordu'nun Gölköy ilçesinde yaşayan Mustafa Taş (70), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yengesi Sevim Taş'ı (66) baltayla başına vurarak yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde Gölköy ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Taş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle yengesi Sevim Taş ile tartıştı.
BALTAYLA YENGESİNİN BAŞINA VURDU
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Taş, baltayla yengesinin başına vurdu. Yaralanan Sevim Taş, yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Mustafa Taş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA