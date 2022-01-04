Tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldürdü

Tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bayındır ilçesinde Halit N. (40), ailevi nedenlerle tartıştığı dedesi H.N. (94) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Bayındır ilçesinde Halit N. (40), ailevi nedenlerle tartıştığı dedesi H.N. (94) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.N. ile torunu Halit N., arasında ailevi nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.N., torunu Halit N.'ye av tüfeğiyle ateş açtı. Halit N., sırtına isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde kalırken, H.N. ise jandarmayı arayarak kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Halit N.'nin yaşamını yitirdiğin belirlendi. Halit N.'nin cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dede H.N. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldürdü

Tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldürdü

FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı

FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı

 TikTok uğruna jandarmaya yapılan şov cezasız kalmadı

TikTok uğruna jandarmaya yapılan şov cezasız kalmadı

Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title