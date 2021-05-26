Tartıştığı sevgilisine dehşeti yaşattı...Sevgilisini ve arkadaşını evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu
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Tartıştığı sevgilisine dehşeti yaşattı...Sevgilisini ve arkadaşını evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu

Tartıştığı sevgilisine dehşeti yaşattı...Sevgilisini ve arkadaşını evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından evinin önünde tabancayla vurulan kadın ve arkadaşı hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından evinin önünde tabancayla vurulan kadın ve arkadaşı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Başak A (47), erkek arkadaşı Adem A (36) ile henüz belirlenemeyen nedenle telefonda tartışmaya başladı.

Bunun üzerine Adem A, kız arkadaşının Cumhuriyet mahallesindeki evinin önüne geldi. İşinden evine gelen Başak A ve arkadaşı Özcan D., otomobilden inerek sitenin kapısını açarken Adem A., tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Sesleri duyan vatandaşlar durumu ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ameliyata alınan kadının ve arkadaşının sağlık durumunun iyi öğrenildi.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri zanlı Adem A'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Tartıştığı sevgilisine dehşeti yaşattı...Sevgilisini ve arkadaşını evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu
Tartıştığı sevgilisine dehşeti yaşattı...Sevgilisini ve arkadaşını evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu
Tartıştığı sevgilisine dehşeti yaşattı...Sevgilisini ve arkadaşını evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu
Tartıştığı sevgilisine dehşeti yaşattı...Sevgilisini ve arkadaşını evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu
Tartıştığı sevgilisine dehşeti yaşattı...Sevgilisini ve arkadaşını evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu
Tartıştığı sevgilisine dehşeti yaşattı...Sevgilisini ve arkadaşını evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu
Tartıştığı sevgilisine dehşeti yaşattı...Sevgilisini ve arkadaşını evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu
Tartıştığı sevgilisine dehşeti yaşattı...Sevgilisini ve arkadaşını evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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