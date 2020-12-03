Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle yüzünden vurdu
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Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle yüzünden vurdu

03.12.2020 00:11 | Son Güncelleme: 03.12.2020 00:14
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle yüzünden vurdu

ADANA'da İmam B., tartıştığı babası Murat B. tarafından av tüfeğiyle yüzünden vurularak ağır yaralandı.

ADANA'da İmam B., tartıştığı babası Murat B. tarafından av tüfeğiyle yüzünden vurularak ağır yaralandı. 

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. Murat B., gece saatlerinde aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunduğu öne sürülen oğlu İmam B.'nin evinin önüne geldi. Apartmanın ikinci katında oturan oğluna aşağıdan seslenip, küfür ettiği iddia edilen Murat B., İmam B.'nin pencereye çıkmasının ardından yanında getirdiği av tüfeğini ateşledi. İmam B., yüzüne isabet eden saçmalarla yaralanırken, Murat B. ise otomobiline binip, kaçtı. Yakınları tarafından bir araç ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İmam B., hayati tehlikesi nedeniyle ameliyata alındı. Olayın ardından Murat B.'nin otomobili, boş bir arazide terk edilmiş olarak bulundu. Murat B.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

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Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle yüzünden vurdu
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle yüzünden vurdu
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle yüzünden vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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