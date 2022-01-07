TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU TABANCAYLA VURDU - Haberler
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TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU TABANCAYLA VURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de Cengiz Ş., tartıştığı komşusu Mehmet Özsoy'u tabancayla vurarak yaraladı.

TALAS, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de Cengiz Ş., tartıştığı komşusu Mehmet Özsoy'u tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Metehan Sokak'ta 11 katlı bir apartmanda meydana geldi. Bina içinde karşılaşan Cengiz Ş. ile komşusu Mehmet Özsoy arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Cengiz Ş., belinden çıkardığı ruhsatlı tabancasıyla Mehmet Özsoy'a 3 el ateş etti. Binada oturanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özsoy, gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Cengiz Ş. ise polis tarafından gözaltına alındı.

TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU TABANCAYLA VURDU

TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU TABANCAYLA VURDU

TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU TABANCAYLA VURDU

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