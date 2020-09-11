Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın
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Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın

Uşak'ta kocasıyla sık sık tartıştığı öğrenilen kadın, kocasını uyurken baltayla öldürdü.

11.09.2020 10:39 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:11

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir kadın, kocasını uyuduğu sırada baltayla öldürdü.

Şehitler Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde yaşayan N.A (48), polisi arayarak eşini öldürdüğü ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, baltayla yaralanan İbrahim Arıkum'un (57) hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, incelemenin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İLK İFADESİNDE "SÜREKLİ TARTIŞIYORDUK" DEDİ

Gözaltına alınan N.A'nın, ilk ifadesinde, eşiyle sürekli tartıştıklarını, kendisine hakaret ettiğini, uyuduğu sırada baltayla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın

Kaynak: AA

Haber Yorumları (7)
56: E hadi bakalım kadın koruyucuları bunada bir yorum atın
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VAHŞET: insanlar çıldırmış olmalı
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FİRAT: Tartisiyorsaniz... bosanin gidin ne öldürüyorsunuz ya anlam veremiyorum!!!! Teri edin gidin evlenmek varsa bosanmak da var.
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