Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı
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Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı

19.11.2020 03:27 | Son Güncelleme: 19.11.2020 03:31
Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı

KARABÜK'te Dilara T. (20), tartıştığı eşi Onur T.'yi (26) sırtından bıçakladı.

KARABÜK'te Dilara T. (20), tartıştığı eşi Onur T.'yi (26) sırtından bıçakladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin apartmanın önünde karşılaştığı Onur T. hastaneye götürülürken, olaydan sonra kendisini eve kilitkleyen Dilara T. ise polisin çabaları sonucu ikna edilerek gözaltına alındı. 

Olay, gece saatlerinde 100.Yıl Mahallesi 1079. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Tartışan çift arasında yaşanan arbede sırasında Dilara T., bıçak ile eşi Onur T.'yi sırtından yaraladı. Bağırışma sesleri nedeniyle komşuların haber üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri, Onur T.'yi sırtından bıçaklanmış bir halde apartmanın girişinde buldu. Ambulansa alınan Onur T. Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri, eşini sırtından bıçakladığı belirtilen Dilara T.'nin daire içinde olduğunu tespit etti ve kapıyı açmasını istedi. Polisin ikna ettiği Dilara T. kapıyı açarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı
Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı
Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı
Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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