Tartıştığı karı kocayı tarlada tüfekle öldürdü
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Tartıştığı karı kocayı tarlada tüfekle öldürdü

Tartıştığı karı kocayı tarlada tüfekle öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Şahinler köyünde bir şahıs, anlaşmazlık yaşadığı çifti tarlalarında tüfekle vurarak öldürdü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Şahinler köyünde bir şahıs, anlaşmazlık yaşadığı çifti tarlalarında tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, saat 11.45 sıralarında İzmit'e bağlı Şahinler köyü Gırgırlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. adlı şahıs, daha önceden aralarında anlaşmazlık olduğu Serkan Akarsu ile eşi Birsen Akarsu'nun bahçelerinde çalıştığını görünce yanlarına gitti. Tarlada Akarsu çifti ile tartışmaya başlayan Mehmet A., yanında taşıdığı tüfeğini çıkararak çifte ateş etti. Açılan ateş sonrasında Akarsu çifti kanlar içinde yerde kalırken, olayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serkan ve eşi Birsen Akarsu'nun olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Olayın ardından yakalanan Mehmet A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Tartıştığı karı kocayı tarlada tüfekle öldürdü
Tartıştığı karı kocayı tarlada tüfekle öldürdü
Tartıştığı karı kocayı tarlada tüfekle öldürdü
Tartıştığı karı kocayı tarlada tüfekle öldürdü
Tartıştığı karı kocayı tarlada tüfekle öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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