Tartıştığı genç kıza sokak ortasında yumrukladı!
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Tartıştığı genç kıza sokak ortasında yumrukladı!

İzmir'de geçtiğimiz akşam, kimliği henüz bilinmeyen kişi tarafından genç bir kız sokak ortasında darp edildi. Olayı, bir vatandaş kayda alırken, şiddete uğrayan kız, darbelerden korunmak için erkeğin kollarını tutmaya çalıştı.

Tartıştığı genç kıza sokak ortasında yumrukladı!
27.06.2020 08:54 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:04

İzmir'in Bayraklı ilçesinde cadde üzerinde meydana geen olayda, akşam saatlerinde bir erkekle genç kızın arasında çıkan tartışma şiddete dönüştü. Erkek, tartıştığı kıza defalraca yumruk ve tokat attı.

Kimliği öğrenilemeyen kişi, cadde üzerinde tartıştığı genç kızı darbetti. Genç kızın şiddet gördüğü anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Olay, dün akşam saatlerinde Bayraklı ilçesi Manas Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi, tartıştığı genç kadına peş peşe tokat ve yumruk darbeleri indirdi.

KOLLARINI TUTARAK KORUNMAYA ÇALIŞTI

Genç kız, saldırganın kollarını tutarak kendini korumaya çalıştı. Bu sırada bir vatandaş cep telefonuyla olay anının saniye saniye görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla çok sayıda kişi olaya tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, genç kızı darbeden kişinin yakalanıp, cezalandırmasını istedi.

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