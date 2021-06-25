Tartıştığı eski eşini sokak ortasında bıçakladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tartıştığı eski eşini sokak ortasında bıçakladı

Tartıştığı eski eşini sokak ortasında bıçakladı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Rabia S.A. (26), tartıştığı eski eşi Tarkan S. (28) tarafından sokak ortasında bıçaklandı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Rabia S.A. (26), tartıştığı eski eşi Tarkan S. (28) tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Genç kadın tedaviye alınırken, Tarkan S. ise kayıplara karıştı. 

Olay, saat 22.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi 1736 Sokak üzerinde meydana geldi. Tarkan S. ile yaklaşık 1 yıl önce boşandığı Rabia S.A. arasında sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tarkan S., tartışmanın büyümesi üzerine Rabia S.A.'yı bacağından ve kalçasından bıçaklayıp kaçtı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Rabia S.A., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, Tarkan S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Tartıştığı eski eşini sokak ortasında bıçakladı
Tartıştığı eski eşini sokak ortasında bıçakladı
Tartıştığı eski eşini sokak ortasında bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

Korsan otoparkçılık yapan şüpheli suçüstü yakalandı
Korsan otoparkçılık yapan şüpheli suçüstü yakalandı
DENİZLİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR TABELALARI DEVİRDİ, VATANDAŞLAR DİREKLERE TUTUNDU
DENİZLİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR TABELALARI DEVİRDİ, VATANDAŞLAR DİREKLERE TUTUNDU
Kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırı olayında yeni gelişme! Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi
Kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırı olayında yeni gelişme! Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Boris Johnson Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Seda Sayan Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Elmas Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tartıştığı eski eşini sokak ortasında bıçakladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 02:44:01. #1.16#

title