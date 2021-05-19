Tartıştığı eski damadını tüfekle yaraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tartıştığı eski damadını tüfekle yaraladı

Tartıştığı eski damadını tüfekle yaraladı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde Ayhan Ö., tartıştığı eski damadı Nuri Akyol'u av tüfeğiyle kolundan vurdu.

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde Ayhan Ö., tartıştığı eski damadı Nuri Akyol'u av tüfeğiyle kolundan vurdu.

Olay, dün akşam saatlerinde Kalınkoz Mahallesi'nde meydana geldi. Nuri Akyol, 4 yıl önce boşandığı 3 çocuk annesi Nazlı Ö. ile konuşmak için kayınpederi Ayhan Ö.'nün evine gitti. Burada Nazlı Ö. ile Nuri Akyol arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan Ö., evdeki av tüfeğiyle Nuri Akyol'a ateş etti. Saçmaların koluna isabet ettiği Nuri Akyol yaralandı. İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nuri Akyol, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayhan Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.


Tartıştığı eski damadını tüfekle yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Sergey Lavrov Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ben Affleck Özcan Deniz Pınar Altuğ Nur Fettahoğlu
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Abdullah Avcı Josef De Souza Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tartıştığı eski damadını tüfekle yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 10:43:45. #1.13#

title