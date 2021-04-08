Tartıştığı eşini satırla yaralayıp, çağırdığı polislere teslim oldu
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Tartıştığı eşini satırla yaralayıp, çağırdığı polislere teslim oldu

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN - Haberler | Güncel
Tartıştığı eşini satırla yaralayıp, çağırdığı polislere teslim oldu

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde İsmail T. (61), tartışmada satırla saldırdığı eşi Nurhan T.'yi ağır yaraladı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde İsmail T. (61), tartışmada satırla saldırdığı eşi Nurhan T.'yi ağır yaraladı. Olay sonrası polisi arayan İsmail T., gelen ekiplere teslim oldu. 

Olay, Altınkum Mahallesi 2011 Sokak'ta bulunan apartman dairesinde meydana geldi. İsmail T. ve eşi Nurhan T. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İsmail T., tartışma sırasında eline geçirdiği satırla eşine saldırdı. Nurhan T., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı satır darbeleriyle ağır yaralandı. İsmail T., olay sonrası polisi arayarak, eşini yaraladığını söyledi. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nurhan T., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Nurhan T.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis ekiplerine teslim olan İsmail T. ise sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 


- Balıkesir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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