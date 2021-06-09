Tartıştığı eltisini sopayla döverek hastanelik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tartıştığı eltisini sopayla döverek hastanelik etti

Tartıştığı eltisini sopayla döverek hastanelik etti
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, M.T. evde tartıştığı eltisi F.T.'yi sopayla döverek hastanelik etti.

SİVAS'ta, M.T. evde tartıştığı eltisi F.T.'yi sopayla döverek hastanelik etti. Başından ve yüzünden yaralanan F.T. tedavi altına alınırken, saldırgan ise polis merkezine götürüldü. 

Olay, saat 17.00 sıralarında Alibaba Mahallesi 117'nci Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre uzun süredir aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen M.T. ile eltisi  F.T. evde tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle M.T. eline geçirdiği sopayla eltisi F.T.'yi darbetti. Kavga seslerini duyan komşuları polise haber verdi. Eve gelen ekipler F.T.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Başına ve yüzüne aldığı darbelerle yaralanan F.T., ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. F.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturmada saldırgan M.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eltisinin kaldırıldığı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen M.T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 


Tartıştığı eltisini sopayla döverek hastanelik etti
Tartıştığı eltisini sopayla döverek hastanelik etti
Tartıştığı eltisini sopayla döverek hastanelik etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı

BAĞCILAR'DA MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKEN TACİZ İDDİASI; ŞÜPHELİNİN EVİ KURŞUNLANDI
BAĞCILAR'DA MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKEN TACİZ İDDİASI; ŞÜPHELİNİN EVİ KURŞUNLANDI
Bağcılar'da mahalleliyi sokağa döken taciz iddiası; şüphelinin evi kurşunlandı
Bağcılar'da mahalleliyi sokağa döken taciz iddiası; şüphelinin evi kurşunlandı
İstanbul'da çocukları taciz eden şahıs mahalleliyi sokağa döktü
İstanbul'da çocukları taciz eden şahıs mahalleliyi sokağa döktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Hazal Kaya Demet Akalın Kerimcan Durmaz
Spor Ergin Ataman Yiğit Şardan Roland Garros Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tartıştığı eltisini sopayla döverek hastanelik etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 18:53:54. #1.14#

title