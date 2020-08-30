Tartar nasıl yapılır? Tartar malzemeleri nelerdir? En kolay tartar tarifi nasıl yapılır? Et tartar tarifi nasıl yapılır? Deniz tartar nasıl yapılır? Hem et hem deniz ürünleri ile yapabileceğiniz tartar lezzeti ile tercih sebebi. Kızarmış ekmek ve soslar ile servis edilen tartar nasıl yapılır?

Et ve deniz mahsülleri ile yapabilirsiniz. Dana kıyma ve ton balığı ile yapacağınız tartar tarifi haberimizde mevcuttur. En kolay tartar tarifi haberimizde. TARTAR NASIL YAPILIR? Malzemeler; 200 gr satır dana kıyma/ karides 1 bıldırcın yumurtası 1 yemek kaşığı acı hardal 1 yemek kaşığı kapari 1 yemek kaşığı acı sos 1 tatlı kaşığı karabiber 1 çay kaşığı deniz tuzu 2 arpacık soğan 1 çay bardağı ince kıyılmış maydanoz Yapılışı; Öncelikle soğan ve maydanozları ince ince kıyın ve bir kenarda bekletin. Başka bir kap içerisine bıldırcın yumurtası, hardal, kapari, acı sos, karabiber ve deniz tuzunu ekleyerek karıştırın. Sos, hazırlandığında içine dana kıymayı da ilave ederek yoğurun. Tüm malzemelerin birbirine karışması için, 10 dakika boyunca yoğurma işlemine devam edin. Et kıvama geldiğinde elinizle yuvarlayarak servis tabağına yerleştirin. Kızarmış ekmek dilimlerini tartarın kenarlarına dizin. Et tartarı, acılı ezme ve köpoğlu ile birlikte servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. DENİZ TARTAR NASIL YAPILIR? Malzemeler; 4 adet kuşkonmaz 100 gram konserve ton balığı Yeteri kadar su 1 adet avokado 1 adet salatalık 1 dal taze soğan 2 dal dereotu Sos için: 3-4 dal maydanoz 1 çorba kaşığı mayonez 1 tatlı kaşığı hardal 1 çorba kaşığı limon suyu 3 çorba kaşığı zeytinyağı Tuz Yapılışı; Kuşkonmazların üzerlerini kazıyıp tencereye yerleştirin. Üzerini geçecek kadar su ilave edip haşlamaya bırakın. Kaynadıktan 2 dakika sonra ocaktan alıp, buzlu suya koyun. Sonra suyunu iyicesüzün. Çiçek kısımlarını kesip, süslemekiçin kenara ayırın. Kalanlarını dilimleyin. Balığın yağını süzün, dilimlenmiş kuşkonmaz, küp doğranmış avokado, kabukları ile birlikte küp doğranmış salatalık, kıyılmış soğan ve dereotuile birlikte harmanlayın. Sos malzemesini blenderden geçirin. tartar karışımının üzerine gezdirip iyice karıştırın. Tartarı servis tabağına veya telkadayıf çanaklarına yerleştirin.Üzerini, kenara ayırdığınız kuşkonmaz çiçekleri ile süsleyip servis yapın.