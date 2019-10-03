Tarsus'un cezeryesi bilimsel makaleye konu oldu

03.10.2019 13:54

Tarsus Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünde görevli Seda Nur Keskin, Nevşehir'deki uluslararası kongrede makale sunumu yaparak ilçeye özgü lezzetler arasında önemli bir yere sahip olan cezeryenin tanıtımına katkıda bulundu.



Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın 10 bin yıllık geçmişe sahip ilçenin tarihi ve kültürel yapısıyla birlikte yöreye ait lezzetlerinin de bilimsel araştırmalarla dünyaya tanıtılmasına yönelik çalışmaları kapsamında görevlendirdiği, doktorasını Gastronomi ve Mutfak Sanatları dalında yapan belediye çalışanı Seda Nur Keskin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde gerçekleştirilen uluslararası kongreye davet edildi.



Keskin UGTAK Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi'nde, 'Tarsus mutfağına özgü bir lezzet: cezerye' adlı bilimsel makalesini sundu.



Keskin, çalışmanın sonucunda, cezeryenin tarihsel geçmişine ilişkin Arap kültüründen geldiğini, kuşaktan kuşağa aktarıldığını ve cezeryenin içeriğinin havuç olduğunu ifade ederek, yöresel lezzetler arasında önemli bir yer tuttuğunu söyledi.



Daha önce yaptığı araştırmalar ve hazırladığı tezler ile Tarsus Mutfağı ve Tarsus'a ait yerel lezzetlerinin tanıtılmasına katkı sağlayan Keskin, makalesinin yanı sıra 25- 27 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak olan '3. Tarsus Gastronomi Günleri' hakkında da katılımcılara bilgi verdi.



Keskin, makale sunumunun ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Aydın'a, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan adına Tarihi Nusret Mayın Gemisinin maketini takdim etti. - MERSİN

Kaynak: İHA