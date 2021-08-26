Tarsus TSO'da organizasyon yönetimiyle ilgili seminer düzenlendi
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Tarsus TSO'da organizasyon yönetimiyle ilgili seminer düzenlendi

Tarsus TSO'da organizasyon yönetimiyle ilgili seminer düzenlendi
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından "Organizasyon nasıl yönetilir?" konulu seminer gerçekleştirildi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından "Organizasyon nasıl yönetilir?" konulu seminer gerçekleştirildi.

TSO konferans salonunda düzenlenen seminer öncesi konuşan Tarsus TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ruhi Koçak, başarılı bir organizasyon yönetiminin verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından önemli olduğunu belirterek, "Artık dünya olarak bir değişim ve dönüşümden geçiyoruz. Bu çerçevede organizasyonu daha iyi yönetebilmek büyük önem taşıyor." dedi.

Konuşmaların ardından Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, tarafından, algı, bilgi, çatışma, kuşak, çeşitlilik, imaj, değişim, kriz ve stres yönetimi konularında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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