Mersin Tarsus'taki gizemli evin çevresinde oturanlar yardım istiyor

Mersin Tarsus'ta 2016'da başlayan ve bir yıl süren kazılar boyunca etrafında alınan önlemler ve içeriye kimsenin sokulmaması nedeniyle "gizemli ev" olarak adlandırılan yapının çevresindeki evlerin duvarlarında çatlaklar oluşurken taşınamayan vatandaşlar yardım istiyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, MİT gözetiminde 2016 yılında başlayıp bir yıl süren kazının yapıldığı 'gizemli ev' olarak adlandırılan evin çevresindeki bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştuğunu söyleyen mahalle halkı, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

BİR YIL SÜRDÜ, MİT VE ÖZEL HAREKAT KORUDU

Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve Özel Harekat polisleri gözetiminde Tarsus 82 Evler Mahallesi'nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016'da başlatılan kazı, 3 Kasım 2017'de sona erdi. Kazı yapan ekipler malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı.

ST. PAUL İNCİLİ VE KRAL DAKYANUS HAZİNESİNİN ARANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Müze Müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi. St. Paul'ün İncili ve Kral Dakyanus'un hazinesinin arandığı da iddia edilen kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

BİR ADET BRONZ SİKKE BULUNDU

82 Evler Mahallesi'nde 3'üncü derece arkeolojik SİT alanında gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ilişkin 2 Kasım 2017 tarihli uzman raporunda, kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır-taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı vurgulandı.

"GİZEMLİ EV"İN ÇEVRESİNDE OTURANLAR YARDIM İSTİYOR

Kazı yapılan ve "gizemli ev" olarak adlandırılan evin çevresindeki genellikle gecekondudan oluşan bazı evlerin duvarlarında çatlaklar olduğu belirtildi. Mahallede az sayıda kalan hane sakinleri, altyapı ve evlerinde tamirat yapılması için yetkililerden yardım talebinde bulundu.

"GÜCÜ OLANLAR TAŞINDI BİZ BURADA KALDIK"

Kazı yapılan evin yakınında evi bulunan Coşkun Günnaz, evlerinin duvarlarında çatlaklar oluştuğunu söyledi. Kazı nedeniyle bölgedeki bazı ailelerin evlerini boşalttığını söyleyen Günnaz, "Ev alıp taşınacak gücümüz yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Alper Batmanoğlu ise yetkililerden yardım beklediklerini ifade ederek, "Gücü olanlar taşındı, biz burada kaldık" dedi. Fethiye Çiçek ise evlerinin altının boş olduğunu ve ses duyduklarını öne sürerek korkuyla yaşadıklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR