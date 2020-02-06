Tarsus'ta yükümlüler okul temizledi

06.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:21

Mersin'in Tarsus ilçesinde yükümlüler, okulların temizliğini yaptı.



Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğüne yerine getiren yükümlüler, Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 12 okulda temizlik çalışması gerçekleştirdi.



Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları açıklamada, kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma yükümlülüğünün de infaz ve iyileştirme sisteminin bir parçası olduğu; bu çalışma yükümlülüğü ile hükümlünün kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanmasını, başkalarının haklarına saygı göstermesini, zamanı planlamasını, bir meslek edinerek kendi işini kurmasını veya bir iş edinmesini amaçlayan, iyileştirme ve topluma kazandırmayı esas aldığını belirtti.



Bu kapsamda Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak 2019-2020 yılı eğitim öğretim yılı yarı yıl tatilini kapsayan 20 Ocak - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında 25 denetimli serbestlik yükümlü ise birlikte Tarsus Sesim Sarpkaya Fen Lisesi, Yenice Şehit Buminhan Temizkan Ortaokulu, Saime Özçürümez İlkokulu, Kurtuluş İlk/Ortaokulu, 75. Yıl Kocatepe İlkokulu, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fahrettin Paşa İlk/Ortaokulu, Şehit Uğur İnal Ortaokulu ve Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde temizlik çalışması gerçekleştirildiği; bu çalışmaların ilerleyen dönemlerde de işbirliğinde sürdürüleceği belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İHA