Tarsus'ta yük treni, demiryoluna bırakılan otomobile çarptı - Haberler
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Tarsus'ta yük treni, demiryoluna bırakılan otomobile çarptı

Demirören Haber Ajansı, Okan Çalışkan - Güncel
Tarsus'ta yük treni, demiryoluna bırakılan otomobile çarptı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yük treni, demiryolu üzerine bırakılan otomobile çarptı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde yük treni, demiryolu üzerine bırakılan otomobile çarptı.

Kaza, akşam saatlerinde Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'den Adana yönünde giden yük treninin makinisti, demiryolu üzerinde bir otomobilin olduğunu fark etti. Makinistin düdük çalıp, fren yapmasına karşın yük treni, rayların üzerindeki otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede yapılan incelemede yaralı kimsenin olmadığı, 33 AKC 17 plakalı otomobilin demiryolu üzerine terk edildiği belirlendi.Otomobili bırakan kimliği belirsiz sürücüyü bulmak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.


Tarsus'ta yük treni, demiryoluna bırakılan otomobile çarptı

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri

Kemal Paşa Mahallesi, Mersin, Tarsus, Kaza, Güncel, Haber

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