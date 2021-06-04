Tarsus'ta iki ayrı silahlı olayda 2 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ayrı silahlı olayda 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ayrı silahlı olayda 2 kişi yaralandı.

İlk olay ilçeye bağlı Yeni Mahalle 4025 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, daha önceden kavga eden Tayfun Ö. (28) ile B.C.Ö. (20) karşı karşıya geldi ve tartışmaya başladılar. B.C.Ö. yanında bulundurduğu tüfekle Tayfun Ö.'ye rastgele ateş etti. Tayfun Ö. sırt bölgesi, sağ kol ve sağ bacak bölgesinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tayfun Ö.'nün tedavisi devam ediyor. Olaydan sonra B.C.Ö. kullandığı silahla birlikte yakalandı.

İkinci olayda ise Tekke Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi'nin bekçi kulübesi yanında Hasan Yılmaz (55) ile A.E. kavga etti. A.E. aracında bulunan av tüfeğiyle Hasan Yılmaz'a ateş etti. Bacaklarından yaralanan Hasan Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra araçla firar eden A.E.'nin peşine polis düştü. Şahin Mahallesi'ndeki kovalamaca sonunda araçla kaçan A.E. polis arabasına çarpması sonucu yakalandı. A.E. olayda kullandığı silahla birlikte ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı