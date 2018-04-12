Tarsus'ta Avukatlara Yönelik 'İcra Hukuku Semineri' Düzenlendi

Mersin Barosu tarafından Tarsus'ta görev tapan avukatlar için 'İcra Hukukunda Son Değişiklikler ve Yargıtay Uygulamaları' konulu seminer düzenlendi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen seminere, Mersin Barosu Başkanı Ali Er, Başkan Yardımcısı Gazi Özdemir, Tarsus İlçe Temsilcisi Cihan Öktem ve avukatlar katıldı.

Seminerin açılışında konuşan Er, mesleki eğitimlere önem verdiklerini belirterek, sadece Mersin merkezde değil, ilçelerde de seminerler düzenlemeye devam ettiklerini söyledi. Er, "İlçelerde ikamet eden stajyer avukatlarımızın staj eğitimi ve seminer gibi merkezde gerçekleştirilen mesleki faaliyetlere katılma zorunlulukları karşısında yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu nedenle ilçelerde eğitim ve seminerler gerçekleştirerek mağduriyetlerini gidermeye çalışıyoruz" dedi.

Tarsus İlçe Temsilcisi Cihan Öktem ise Tarsus'ta sık sık eğitimler ve seminerler düzenleyeceklerini söyleyerek, "Avukatlar olarak, sürekli değişen yasalar karşısında bilgilerimizi yenilememiz için bu tür seminerler faydalı. Katılan meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Seminerde sunum yapan avukat Talih Uyar, icra hukukundaki son değişiklikler ve yargıtay uygulamaları konusunda katılımcılara bilgiler verdi.

Baro Başkanı Ali Er ve Tarsus İlçe Temsilcisi Cihan Öktem, seminer sonunda Uyar'a teşekkür plaketi takdim ederek, seminere katılan avukatlara da teşekkür etti. - MERSİN