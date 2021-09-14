Tarsus OSB'de 15 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor - Haberler
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Tarsus OSB'de 15 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Tarsus OSB'de 15 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Ruhi Koçak, Tarsus OSB'de 15 bin kişinin istihdam edilmesini hedeflendiklerini bildirdi.

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Başkan Vekili Ruhi Koçak, Tarsus OSB'de 15 bin kişinin istihdam edilmesini hedeflendiklerini bildirdi.

Koçak, yaptığı açıklamada, Tarsus OSB'nin şu anda yaklaşık 150 yatırımcı ile yüzde 80 doluluk oranına ulaştığını belirtti.

Tarsus OSB'de 15 bin kişinin istihdam edilmesini hedeflendiklerini ifade eden Koçak, bölgenin kısa sürede yatırımcıların cazibe merkezi haline geldiğini kaydetti.

Tarsus OSB'de 15 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tarsus OSB'de 15 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor - Haberler
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