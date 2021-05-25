Tarsus Milli Eğitim Müdürü Metin, TSO Başkanı Koçak'ı ziyaret etti
Tarsus Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ruhi Koçak'ı ziyaret etti.
Tarsus Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ruhi Koçak'ı ziyaret etti.
Metin, ziyarette, ortak proje çalışmalarına devam etmek istediklerini belirterek, Koçak'a eğitime katkılarından dolayı teşekkür etti.
Koçak da eğitimle ilgili faaliyetlerde ortak projelerin ve iş birliğinin içinde olmaya devam edeceklerini kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt