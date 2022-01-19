Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaşın videosu gündem oldu: İnşallah açlıktan ölmeyiz

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı şehirde hayatı adeta felç etti. Yarım metreyi bulan kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ulaşım saatlerce sağlanamadı. Yaşanan durumun vahameti ise sosyal medya üzerinden bir video yayınlayan vatandaşın "İnşallah açlıktan ya da soğuktan ölmeyiz" tepkisiyle gözler önüne serildi.

Türkiye kar yağışının etkisi altında. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Gaziantep'te hayatı adeta felç ederken, yarım metreyi bulan kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ulaşım saatlerce sağlanamadı.

SOSYAL MEDYADA SES GETİREN VİDEO

Yüzlerce vatandaşın araçlarında mahsur kaldığı bölgeden gelen görüntüler ise yaşanan durumun vahametini gözler önüne serdi. Otoyolda saatlerce rehin kaldığını belirten bir vatandaşın yayınladığı video ise sosyal medyada büyük ses getirdi.

"AFAD'DIR, İTFAİYEDİR, 112'SİDİR HİÇBİRİ BURAYA GELMİYOR"

Yakıtının neredeyse bitmek üzere olduğunu belirten vatandaş paylaştığı videoda, bölgeye AFAD, itfaiye ve 112 ekiplerinin intikal etmediğinden dert yanarken, durumun gitgide kötüleştiğine vurgu yapıyor.

YAŞADIĞI ÇARESİZLİĞİ BU SÖZLERLE ANLATTI

Otoyolda saatlerce mahsur kalan vatandaş yaşadığı çaresizliği ise "İnşallah açlıktan ya da soğuktan ölmeyiz" ifadesiyle dile getiriyor.

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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