Tarlaya uçan otomobilde sıkışan yaralı sürücü için seferber oldular
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Tarlaya uçan otomobilde sıkışan yaralı sürücü için seferber oldular

Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER - Haberler | Güncel
Tarlaya uçan otomobilde sıkışan yaralı sürücü için seferber oldular

Kapıkule yolunda, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, tarlaya uçtu.

Kapıkule yolunda, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü Ekrem Karaman, itfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından sıkıştığı araçtan kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Edirne- Kapıkule kara yolunun 3'üncü kilometrede meydana geldi. Edirne yönüne giden Ekrem Karaman yönetimindeki 22 FH 810 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, tarlaya devrildi. Kazayı gören bir sürücü, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine, sürücü Karaman'ın sıkıştığı yerden kurtarılması için itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli çalışması sonucu otomobilden çıkarılan Ekrem Karaman, çevredekilerin de yardımıyla sedyeye alındı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Karaman, ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri ise kazanın meydana geldiği yolda trafiği kontrollü olarak sağladı. 


Tarlaya uçan otomobilde sıkışan yaralı sürücü için seferber oldular
Tarlaya uçan otomobilde sıkışan yaralı sürücü için seferber oldular
Tarlaya uçan otomobilde sıkışan yaralı sürücü için seferber oldular
Tarlaya uçan otomobilde sıkışan yaralı sürücü için seferber oldular
Tarlaya uçan otomobilde sıkışan yaralı sürücü için seferber oldular
Tarlaya uçan otomobilde sıkışan yaralı sürücü için seferber oldular
Tarlaya uçan otomobilde sıkışan yaralı sürücü için seferber oldular
Tarlaya uçan otomobilde sıkışan yaralı sürücü için seferber oldular
Tarlaya uçan otomobilde sıkışan yaralı sürücü için seferber oldular
Tarlaya uçan otomobilde sıkışan yaralı sürücü için seferber oldular
Tarlaya uçan otomobilde sıkışan yaralı sürücü için seferber oldular
Tarlaya uçan otomobilde sıkışan yaralı sürücü için seferber oldular
Tarlaya uçan otomobilde sıkışan yaralı sürücü için seferber oldular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

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