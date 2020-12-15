Tarlaya devrilen kamyonun şoförü yaralandı
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Tarlaya devrilen kamyonun şoförü yaralandı

15.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:09
Tarlaya devrilen kamyonun şoförü yaralandı

TOKAT'ın Zile ilçesinde kontrolden çıkıp, tarlaya devrilen kamyonun şoförü Akın Albayrak (37), yaralandı.

TOKAT'ın Zile ilçesinde kontrolden çıkıp, tarlaya devrilen kamyonun şoförü Akın Albayrak (37), yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Zile- Çekerek karayolu Karayün mevkisinde meydana geldi. Tokat'ın Zile ilçesinden Yozgat yönüne giden Akın Albayrak yönetimindeki 06 JOZ 29 plakalı kamyon, kontrolden çıkıp yol kenarındaki tarlaya girerek yan yattı. Bu sırada aracıyla yoldan geçen Fatih Turhan, kazayı görüp, polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Turhan, yaralı olan sürücü Akın Albayrak'ı kamyonun ön camını kırarak çıkardı. İlk müdahalesi Fatih Turhan tarafından yapılan Albayrak, gelen ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Albayrak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücüye ilk müdahaleyi yapan Fatih Turhan, "Biz aşağıdan geliyorduk. Yukarıda bir anda kamyon sağa sola yalpa yapmaya başladı. Önce tepeye vurdu. Sonra aşağı tarlaya uçtu. Yol boştu, sadece biz vardık. Arkadaşımla hemen polisi, jandarmayı, 112 ekiplerini aradık. Şoföre yardım ederek araçtan çıkarttık" dedi.


Tarlaya devrilen kamyonun şoförü yaralandı
Tarlaya devrilen kamyonun şoförü yaralandı
Tarlaya devrilen kamyonun şoförü yaralandı
Tarlaya devrilen kamyonun şoförü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Erkan İÇEN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 14:09:26. #1.15#
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