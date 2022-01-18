Tarlasında kazı yapan çiftçinin kazmasına dünyanın en büyük patatesi takıldı - Haberler
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Tarlasında kazı yapan çiftçinin kazmasına dünyanın en büyük patatesi takıldı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Yeni Zelanda'da çiftçilik yapan Colin ve Donna Craig-Brown isimli çift, toprağı çapaladıkları sırada devasa bir sebzeyle karşılaştılar. Patates olduğu belirtilen sebzeye DNA testi yapılacak. Eğer sebze, gerçekten de patates çıkarsa, bu aynı zamanda bir rekorun habercisi olabilir. Çünkü 7,5 kilo ağırlığındaki patates, dünyanın en büyük patatesi unvanına sahip olacak.

Yeni Zelanda'nın Hamilton şehrinde tarımla uğraşan Colin ve Donna Craig-Brown çifti, bahçelerinde daha önce görmedikleri bir sebzeyle karşılaşmaları nedeniyle büyük panik yaşadılar. Toprağı havalandırdıkları sırada kazmaları sebzeye takılan çift, hemen sebzeyi korumaya aldı.

Tarlasında kazı yapan çiftçinin kazmasına dünyanın en büyük patatesi takıldı

PATATES OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yaklaşık 7,8 kg ağırlığında olan sebzenin patates olduğu düşünülüyor. Bunun kanıtlanması amacıyla DNA testi yapılacak. Eğer testler sonucunda sebzenin patates olduğu belirlenirse, bu aynı zamanda bir rekoru da beraberinde getirecek. Çünkü dünyanın en büyük patatesi, 5 kilo ağırlığındaki bir patatesin elinde bulunuyordu.

Tarlasında kazı yapan çiftçinin kazmasına dünyanın en büyük patatesi takıldı

"KENDİLİĞİNDEN BÜYÜMÜŞ"

Buldukları sebze hakkında açıklamalarda bulunan çift ise, "Patates kendi kendine büyümüş ve muhtemelen yaklaşık 2 yıldır da büyüme halindeydi. Ancak biz onu fark etmedik. Şu anda kurumaya ve küflenmeye başladı, ne kadar dayanabileceğini merak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Yeni Zelanda, Dünya, Haber

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