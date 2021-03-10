Tarlada bulunan Hitit İmparatorluğu'na ait 3500 yıllık mührün neredeyse eşi benzeri yok
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Tarlada bulunan Hitit İmparatorluğu'na ait 3500 yıllık mührün neredeyse eşi benzeri yok

10.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:10

Hitit İmparatorluğu'na başkentlik yapan Çorum Ortaköy'de bir köylünün tarlada bulduğu mühür heyecan yarattı. 3500 yıllık olduğu belirtilen çiçek şeklindeki mührün benzerinin neredeyse olmadığı belirtildi.

Ortaköy ilçesinde dünyanın en büyük medeniyetlerinden biri olan Hitit İmparatorluğu'na başkentlik yapan aynı zamanda en önemli dini ve askeri merkezlerinden birisi olan 3500 yıllık Hitit mührü bulundu.

BİR KÖYLÜ BULDU

Bir köylü tarafından tarlada bulunan Eski Hitit ait eşsiz Hitit mührü Vali Mustafa Çiftçi ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir'in girişimleri ile, İlimiz Müze Müdürlüğü koleksiyonuna kazandırıldı.

ÇİÇEK ŞEKLİNDE

Baskı kısmı çiçek biçimli, yukarı doğru incelen sap kısmı fasetli ve halka kabartma bezemeli, tutamağı çekiç başlı olarak tanımlanan nikel alaşımlı bronzdan yapılan madeni mühür 2.7 santimetre yüksekliğinde, 2.2 santimetre genişliğinden madeni mühürdür.

BENZERİ AZ

Türkiye'deki müzelerde, Çorum Müzesi'nde, yurt dışındaki müze ve koleksiyonlarda az sayıda benzer örnekleri bulunan mührün, özellikle imparatorluk çağından önceye ait Anadolu Mühürleri ile aynı gruptan olduğu belirtildi. Biçim ve üslup özellikleri ile buluntu yeri olan Ortaköy/Şapinuva göz önüne alınan mühür, Eski Hitit çağına tarihlendiriliyor.

Tarlada bulunan Hitit İmparatorluğu'na ait 3500 yıllık mührün neredeyse eşi benzeri yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
O MÜZEDE: ÇOK SEY VARDA GIDIP GÖREN YOK
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