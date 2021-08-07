Tarla yollarında bakım yapıldı
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Tarla yollarında bakım yapıldı

Tarla yollarında bakım yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde belediye ekipleri tarafından çiftçilerin daha rahat yollarda hareket edebilmeleri icin tarla yollarında bakım yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde belediye ekipleri tarafından çiftçilerin daha rahat yollarda hareket edebilmeleri icin tarla yollarında bakım yapıldı.

Belediye Başkanı Selim Tuna, belde içerisindeki hizmetlerinin yanı sıra kırsal alandaki çalışmalarıyla da belde halkının gönlünü kazanmaya devam ediyor. Dodurga Belediyesi ekipleri, beldede hububat hasadının yapıldığı bu günlerde çiftçilerin ulaşımını sorunsuz ve zahmetsiz gerçekleştirebilmeleri için tarla yollarında düzleme ve bakım çalışmalarını gerçekleştirdiler. Ayrıca Bağırsakdere, Aşağıkuyu, Yukarıkuyu ve Kurca mevkiinde yağmursuyu geçiş boruları döşenerek yollarda gerekli çalışmaların kaydedildi. Belde çiftçileri Belediye Başkanı Selim Tuna'ya yapılan bakım çalışmaları nedeniyle teşekkür ettiler. - BİLECİK

Tarla yollarında bakım yapıldı
Tarla yollarında bakım yapıldı
Tarla yollarında bakım yapıldı
Tarla yollarında bakım yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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