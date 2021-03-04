Tarla parası ne zaman verilecek 2021? Tarla destek parası nedir, nasıl alınır?

Tarla parası ne zaman verilecek 2021? sorusu hız kesmeden aranan konular arasında yer alıyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olanlara özel olarak geliştirilen tarla destek parası hakkında sorulan Tarla destek parası nedir, nasıl alınır? Tarla destek parası hangi ürünlere verilir? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Tarla destek parası hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

TARLA DESTEK PARASI NEDİR?

Devlet tarafından tarla sahibi olan kişilere ve aynı zamanda bu tarlalarda tarımcılık faaliyetleri gösteren kişilere verilen tarla destek parası, dönüm başına hesaplanmaktadır. Süs bitkisi, meyve ve sebze gibi bitkilerin yetiştirildiği, tarımsal faaliyetlerin aktif olarak yapıldığı alanlara sahip olan çiftçiler; devlet desteğinden yararlanabilmektedir.

TARLA DESTEK PARASI NASIL ALINIR?

Tarla sahiplerinin veya çiftçilerin tarla destek parası imkanlarından yararlanabilmeleri adına geliştirilen tarla destek parası, üretici vasfı taşımaları ve aynı zamanda da Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na başvuru yapmadan önce; Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi almaları gereklidir.

Tarım müdürlüklerine yapılan başvurunun ardından, Müdürlük tarafından uzman ekip tarla bölgesine gelerek; gerekli incelemeler neticesinde tarlanın uygunluğunu ölçecektir. Bunun ardından tarla destek parası alıp almayacağınıza karar verilmektedir.

ÇKS yani Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan kişilerin ödemeleri gereken tutarlar, dönüm miktarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan ve belgesi bulunan kişiler için ödeme tutarı;

1 Dönümden 10 dönüme kadar= 5 Türk Lirası

10 Dönümden 50 dönüme kadar= 10 Türk Lirası

50 dönümden 100 dönüme kadar= 15 Türk Lirası

100 dönüm ve üzeri= 20 Türk Lirası

Tarla destek parası, ekilen ve biçilen ürünlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Devlet tarafından verilen bazı destekler aşağıda yer almaktadır.

TARLA DESTEK PARASI HANGİ ÜRÜNLERE VERİLİR?

Aromatik süs bitkileri dönüm başına 100 TL

Sera desteği dönüm başına 150 TL

Sebze ve meyve dönüm başına 50 TL

Fındık üretim desteği dekar başına 170 TL

Tüm bunların yanı sıra, aynı zamanda çiftçiler tarafından yapılacak olan başvurular esnasında 10 Türk Lirası dosya masrafı ve aynı zamanda 2.5 Türk Lirası da onaylı belge ücreti alınmaktadır.