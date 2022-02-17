Politik mesaj mı veriyor? Tarkan'ın "Geççek" şarkısı sosyal medyanın gündemine oturdu - Haberler
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Politik mesaj mı veriyor? Tarkan'ın "Geççek" şarkısı sosyal medyanın gündemine oturdu

Haberler.com, Abdullah Karlıdağ - Magazin
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Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı 'Geççek'in klibinden ilk görüntüleri paylaşan Tarkan'ın şarkısının sözleri sosyal medyada gündem oldu. Megastar'ın yeni şarkısında, "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan..." sözleri yer alıyor. Sosyal medyada söz konusu şarkı için politik bir mesaj verildiği yorumları yapıldı.

Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı Geççek'in 17 Şubat'ta hayranlarıyla buluşacağını açıklamıştı. "Geççek" adlı şarkısının klibi 21:00'dE YouTube'da yayınlandı. Ancak yeni şarkı yayınlanmadan bir bölüm sosyal medyaya sızdı ve sözleri kısa sürede Twitter'da gündem oldu.

Sosyal medyada Tarkan'ın yeni şarkısında geçen "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan" şeklindeki sözler için politik bir mesaj verildiği yorumları yapıldı.

Politik mesaj mı veriyor? Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı sosyal medyanın gündemine oturdu

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı sosyal medyanın gündemine oturdu

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com Haberler.com - Magazin

Şarkı Sözü, Tarkan, Magazin, Haberler

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