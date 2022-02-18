AK Partili Alpay Özalan'dan "Geççek" tepkisi: Trolleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar

Tarkan'ın ' ' Geççek'' şarkısı gündem yarattı. "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan..." sözleriyle dikkat çeken şarkının iktidara bir eleştiri olduğu iddiaları yer aldı. Özellikle sosyal medyada gelen yorumlarda, klipteki sahnelerin de bir gönderme içerdiği iddia edildi. Muhalefet söz konusu şarkıya övgüyle yaklaşırken, AK Parti ve MHP cephesinden de ' ' Geççek'' şarkısıyla ilgili ilk yorumlar geldi.

AK PARTİLİ ÖZALAN: TROLLEŞMİŞ BİR ŞARKICIYLA AVUNUYORLAR

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise kişisel Twitter hesabı üzerinden hem muhalefete hem Tarkan'a yüklendi. Özalan, "Hiçbir projeleri yok, programları yok. Trolleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar. Umudu Tarkan olan bir muhalefet, kümes bile yönetemez. Utanmadan devleti yönetmeye talip oluyorlar." paylaşımında bulundu.

TARKAN'IN GEÇÇEK ŞARKISINA BİR TEPKİ DE MHP'DEN

MHP'li Metin Özkan TV100'de katıldığı programda, "Geççek şarkısını Tarkan'a HDP 'sufle' verdi" dedi. Metin Özkan devamında, "Tarkan 'Yakalarsam muck muck' sözlerini de hatırlar" ifadelerini kullandı.