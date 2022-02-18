Tarkan, gündem olan şarkısı Geççek'i hangi duygularla yazdığını anlattı: Umudumu kaybeder gibi olduğumda yazdım - Haberler
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Tarkan, gündem olan şarkısı Geççek'i hangi duygularla yazdığını anlattı: Umudumu kaybeder gibi olduğumda yazdım

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Tarkan'ın dün akşam yayınladığı Geççek isimli şarkısı, politik mesajlar verdiği gerekçesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Tarkan ise şarkısını yayınlamadan önce YouTube kanalında bir video yayınlayarak Geççek'i pandemi döneminde yazdığını söyledi. Megastar videosunda "Pandemi döneminin gidişatından olumsuz etkilendiğim bir dönemde bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, moral verir, umut olur diye düşündüm" dedi.

Son albümünü 2017 yılında çıkaran Tarkan, dün akşam yeni şarkısı Geççek'i yayınladı. Megastar'ın parçası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da en çok konuşulanlar listesine giren Tarkan, tepkilerin ardından şarkıyı hangi duygularla yazdığını anlattı.

Tarkan, dün YouTube kanalında yayınladığı videoda şarkıyı yazma sürecini şu sözlerle anlattı: "Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. 'Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek'. 'Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım' dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm."

Tarkan, gündem olan şarkısı Geççek'i hangi duygularla yazdığını anlattı: Umudumu kaybeder gibi olduğumda yazdım

Sosyal medyada Tarkan'ın yeni şarkısında geçen "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan" şeklindeki sözler için politik bir mesaj verildiği yorumları yapılmıştı.

Tarkan, gündem olan şarkısı Geççek'i hangi duygularla yazdığını anlattı: Umudumu kaybeder gibi olduğumda yazdım

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

Gün doğmadan neler doğar bilirim

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Ecem Altan
Ecem Altan
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