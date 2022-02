Ünlü şarkıcı Tarkan, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısının adını ve yayın tarihini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Megastar, "Ay ay çok heyecanlı" diyerek "Geççek" isimli şarkısının 17 Şubat'ta yayınlanacağını söyledi. Tarkan - Geççek sözleri! Geççek şarkısı ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak? Tarkan - Geççek şarkı sözleri nedir?

TARKAN - GEÇÇEK ŞARKISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek, 17 Şubat 2022 Perşembe günü çıkacaktır. Şarkının Youtube Tarkan'ın resmi kanalında yayınlanacağı tahmin ediliyor. Şarkının saat tam olarak kaçta çıkacağı bilinmiyor.

Tarkan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"#Geççek 17 Şubat'ta sizlerle

Ay ay çok heyecanlı

#Geççek will be with you on the 17th of February

Sooo excited"