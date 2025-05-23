Tarkan Dönmüyor Giden şarkı sözleri! Tarkan yeni şarkısını annesine mi yazdı?

Tarkan Dönmüyor Giden şarkı sözleri! Tarkan yeni şarkısını annesine mi yazdı?
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Tarkan, yeni şarkısı "Dönmüyor Giden" ile hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti. Duygusal yapısıyla dikkat çeken parça, müzik dünyasında geniş yankı uyandırırken, şarkının sözleri ve taşıdığı anlam sosyal medyada büyük ilgi gördü. Peki, Tarkan'ın Dönmüyor Giden şarkısının sözleri neler? Tarkan yeni şarkısını annesine mi yazdı? İşte "Dönmüyor Giden"in sözleri ve parçanın ardındaki duygusal hikâye…

Türk pop müziğinin efsane ismi Tarkan, 2025'e damga vuran duygusal eseri "Dönmüyor Giden" ile dinleyicilerini derinden etkiledi. Yeni şarkısıyla dikkat çeken Tarkan'ın şarkı sözlerini merhum annesine ithafen yazıp yazmadığı yönündeki söylentiler ise gündemdeki yerini koruyor. Peki, "Dönmüyor Giden" şarkısının tam sözleri neler? Tarkan bu parçayı annesi için mi besteledi? İşte çok konuşulan şarkının sözleri ve detaylar…

TARKAN DÖNMÜYOR GİDEN ŞARKI SÖZLERİ!

Dün gibi yaşananlar

Film gibi gözümün önünde hatıralar

Savurdu ayrı yollara kader

Bize yazılan ayrı düşen hayatlar

Şimdiki aklım olsaydı ertelemezdim

İhmal etmezdim anı biriktirmeyi

Seni öpe koklaya, kokunu içime çeke çeke

Yüreğini yüreğime saramadım, ya

Ona yanarım, yanarım ki ne yanarım

Koyup elini elime, bakıp gözüne

Son bi' kere canını canıma sıkıca saramadım, ya

Ona yanarım, yanarım ki ne yanarım

An bu an, vakit bugün

Sev hadi gönlüm, yarını meçhul ömrün

Dönmüyor giden

Olmasın aşksız gülün, çağla deli gönlüm

Sayılı yılı ömrün, dönmüyor giden

Tarkan Dönmüyor Giden şarkı sözleri! Tarkan yeni şarkısını annesine mi yazdı?Tarkan Dönmüyor Giden şarkı sözleri

TARKAN YENİ ŞARKISINI MERHUM ANNESİ İÇİN Mİ YAZDI?

Türk pop müziğinin yıldız ismi Tarkan, 2025 yılında müzikseverlerle buluşturduğu "Dönmüyor Giden" adlı duygusal şarkısıyla büyük yankı uyandırdı. Duygusal sözleriyle dikkat çeken parçanın, sanatçının kısa süre önce vefat eden annesi Neşe Tevetoğlu'na ithafen yazıldığı iddiası sosyal medyada ve müzik camiasında gündem oldu.

Tarkan'ın annesi, 16 Nisan 2025 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Sanatçı, annesinin vefatının ardından sahneye ilk kez çıkarak, onun en sevdiği türkü olan Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserini seslendirmiş, duygusal anlar yaşamıştı. Bu performansı sırasında gözyaşlarına hâkim olamayan Tarkan, sevenlerinin yüreğine dokunmuştu.

Tarkan Dönmüyor Giden şarkı sözleri! Tarkan yeni şarkısını annesine mi yazdı?Tarkan yeni şarkısını annesine mi yazdı

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, "Dönmüyor Giden" şarkısının gerek söz yapısı gerekse hissiyatı, dinleyiciler tarafından "anneye yazılmış bir veda" olarak yorumlanıyor. Daha önce Tarkan'ın 2010 yılında yayımlanan bir başka şarkısının da annesine ithafen kaleme alındığı ortaya çıkmıştı.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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