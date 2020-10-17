TARKAN'DAN TEŞEKKÜR VİDEOSU
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TARKAN'DAN TEŞEKKÜR VİDEOSU

17.10.2020 23:21 | Son Güncelleme: 17.10.2020 23:25
TARKAN'DAN TEŞEKKÜR VİDEOSU

Haber: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA48 yaşına basan Megastar Tarkan, kendisine gelen doğum günü mesajları için instagram hesabından bir teşekkür videosu paylaştı.

Haber: İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHA

48 yaşına basan Megastar Tarkan, kendisine gelen doğum günü mesajları için instagram hesabından bir teşekkür videosu paylaştı.

Görüntü dökümü:

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-Tarkan'ın teşekkür videosu


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İdris TİFTİKCİ

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