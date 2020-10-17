TARKAN'DAN TEŞEKKÜR VİDEOSU
17.10.2020 23:21 | Son Güncelleme: 17.10.2020 23:25
Haber: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA48 yaşına basan Megastar Tarkan, kendisine gelen doğum günü mesajları için instagram hesabından bir teşekkür videosu paylaştı.
Haber: İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHA
48 yaşına basan Megastar Tarkan, kendisine gelen doğum günü mesajları için instagram hesabından bir teşekkür videosu paylaştı.
Görüntü dökümü:--------
-Tarkan'ın teşekkür videosu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İdris TİFTİKCİ