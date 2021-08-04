Tarkan'dan yangın bölgelerine büyük yardım
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Tarkan'dan yangın bölgelerine büyük yardım

Tarkan'dan yangın bölgelerine büyük yardım
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Türkiye, 8 gündür orman yangınları ile mücadele ediyor. Ünlü şarkıcı Tarkan'ın yangın bölgelerine 500 bin TL değerinde yardım yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

Ses sanatçısı Onur Akay, Megastar Tarkan'ın yaptığı gizli yardımları "Herkese örnek olsun" diyerek açıkladı.

Onur Akay, "MSG üyesi olan Tarkan, 2020 yılında payına düşen telif gelirlerini almayıp, pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere dağıtılmasını ve MSG'den bu yardımın gizli tutulmasını istemişti. Müzisyenlere 100 bin TL'ye yakın yardım yapıldı" açıklamasını yaptı.

"500 BİN TL AYIRDI"

Akay, internet sitesindeki köşe yazısında, "Tarkan şimdi de yangın bölgelerine 500 bin TL değerinde gizli bir yardım yaptı. Bu gizli yardımları da örnek olsun diye açıkladım. Helal olsun Tarkan'a" ifadelerini kullandı.

Tarkan'dan yangın bölgelerine büyük yardım
Tarkan'dan yangın bölgelerine büyük yardım

Kaynak: Snob Magazin

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