Tarımsal Kalkınma İçin Çiftçilere Başvuru Çağrısı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Erdal Çelik'i makamında kabul etti.

Yaman, "IPARD II 3. Başvuru Çağrı" ilanı ve bugüne kadar Mardin'de yapılan yatırımlar hakkında Çelik'ten bilgi aldı. Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Daire Başkanlığını faaliyete geçirerek misyonunu hat safhaya getirdiklerini ve alanda meyvelerini almaya başladıklarını aktaran Yaman, "Mardin bir hizmet şehri olmakla beraber önemli bir tarım şehridir aynı zamanda. Dünyanın en verimli bulguru, mercimeği ve zeytini şehrimizde yetiştiriliyor. Bu bağlamda tarımsal faaliyetlerin destek olmak belediyemizin önemli görevlerinden birisidir. Yeni sıvat ve göletlerin yapımına başladık. İlimizin önemli tarım ürünlerinden olan Derik zeytini popülasyonunu artırmak için çalışmaları hızlandırdık. Böylelikle Derik, eskiden olduğu gibi yine zeytinin merkezi olacak. Bal üreticilerine 3 bin kovan dağıttık. Bunun yanında meyve bahçeleri çalışması, hindi dağıtımı, çayır ve mera alanlarının ıslahı, ahır ve barınaklara dezenfektan malzeme dağıtımı, çilek yetiştiriciliği, organik tarım, fide dağıtımı, sera bahçeleri ve fıstık ağacı dağıtımı gibi projelerin startını verdik" dedi.

"Hemşerilerimi, TKDK'ya proje sunmaya davet ediyorum"

Vatandaşları 3. başvuru çağrı ilanına başvurmaya davet eden Yaman, "Kırsal kalkınma alanında süt üretimden, besiciliğe, kırsal turizmden yenilenebilir enerjiye kadar çok önemli alanlarda hibe desteği veren TKDK, çıkmış olduğu 3. başvuru çağrı ilanı kapsamında proje kabullerine 12 Şubat itibari ile başlamıştır. Hemşerilerimizi bu alanlarda TKDK'ya proje sunmaya davet ediyorum. Ne kadar çok proje üretirseniz o kadar çok destek alırsınız. Hayvancılık alanında ki projelerin yüzde 70'ini, hayvancılık dışındaki yatırımlar da ise yüzde 55'ini TKDK karşılayacak" diye konuştu.

Çelik ise, yaptığı bilgilendirmede, 'IPARD II Programı Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı' kapsamında proje başvuru ve kabul işlemleri 12 Şubat 2018 tarihi itibariyle başladığını kaydetti. - MARDİN