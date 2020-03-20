Tarım ve Orman Bakanlığı, Korona virüs'e karşı teyakkuzda
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Sarıkaya

Tarım ve Orman Bakanlığı, Korona virüs'e karşı teyakkuzda

Tarım ve Orman Bakanlığı, Korona virüs'e karşı teyakkuzda Tarım ve Orman Bakanlığı, aldığı korona virüs tedbirleri kapsamında yemekhanede kumanyalı sisteme geçiş yaptı.

20.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:17
Tarım ve Orman Bakanlığı, Korona virüs'e karşı teyakkuzda

Tarım ve Orman Bakanlığı, Korona virüs'e karşı teyakkuzda

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı, aldığı korona virüs tedbirleri kapsamında yemekhanede kumanyalı sisteme geçiş yaptı. Yemekhaneye giriş öncesi ellerini dezenfekte eden personel, maskeli bir şekilde gelerek kumanyasını alıp çalıştığı birime geri döndü. Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Fatih Sarıkaya, "Tüm dünyada pandemi sona erene kadar uygulamamız devam edecek"dedi.

Koronavirüs hastalığı (Covid-19) kaynaklı olağanüstü durum, yeterli önlemi almakta geciken birçok ülkede kayıpların artmasına neden olurken, Türkiye'de benzer olumsuzlukların yaşanmaması için bir dizi önlem alınıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı alınan tedbirler kapsamında merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde hizmet alanları ve personele ilişkin önemli uygulamaları hayata geçirdi.

Herhangi bir zorunluluk bulunmadığı müddetçe yurtdışından gelen heyetlerin kabulü ve bakanlık bünyesinde gerçekleştirilecek toplantı, eğitim, seminer gibi toplu faaliyetler iptal edilirken bakanlığın ziyaretçi girişleri de kapatıldı.Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca, Bakanlık teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki kamu görevlilerinin görev icabı veya şahsi sebeplerle yurtdışına çıkışları durduruldu.

Merkez teşkilatı hizmet binaları, hizmet araçları ve servis araçlarına dezenfeksiyon işlemleri belli periyotlarla uygulanırken, bakanlıkta bulunan mescitlerin dezenfeksiyon işlemleri yapılarak toplu ibadete kapatıldı. Bakanlık merkez misafirhanesinin kapatılması ve bakanlıktaki kafeterya ve mini kafelerde sadece paket servis hizmeti verilmesi tedbirler arasında yer alıyor.

"Tüm dünyada pandemi sona erene kadar uygulamamız devam edecek"

Korona virüs kapsamında alınan önlemlere ilişkin açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Fatih Sarıkaya," Korona virüsün temas ve bir çok yolla bulaşabilen bir hastalık olduğunu hatırlatarak alınan tedbirlerin hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi. Bakanlıkta düzenli olarak dezenfektan işleminin yapıldığını kaydeden Sarıkaya," Bakanımızın talimatıyla bakanlık bünyesinde görev yapan arkadaşlarımıza bugün kumanya hizmeti vermeye başladık. Bu uygulama ile diğer kurumlara örnek olmayı amaçlıyoruz. Normalde 3 bin personelimiz için yemek çıkıyordu. Kronik rahatsızlığı olan ve risk grubunda olan yaklaşık bin personelimiz izne ayrılınca 2 bin civarında kumanya hazırlandı. Belli bir mesafede durarak arkadaşlarımızın sağlığını öncelikli sağlamaktayız. Tüm dünyada pandemi sona erene kadar uygulamamız devam edecek" dedi.

Öte yandan Korona virüs salgınının yayılmasını önleme ve toplum sağlığını korumaya destek amaçlı Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan afişler merkez ve taşra personeline mail atılarak duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Korona virüs'e karşı teyakkuzda

Kaynak: İHA

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Korona virüs'e karşı teyakkuzda

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