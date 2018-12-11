Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Azerbaycan'da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan'da TİKA Bakü Koordinatörlüğü ve Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti.

İki günlük resmi ziyaret kapsamında Bakü'de bir dizi programa katılan Bakan Pakdemirli, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Karimov ile birlikte TİKA Bakü Koordinatörlüğü ve Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti.

TİKA'da Bakü Program Koordinatörü Zeki Tiryaki'den çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Pakdemirli, Yunus Emre Enstitüsü Bakü temsilcisi Cihan Özdemir'den de çalışmalar hakkında bilgi aldı. Pakdemirli, Yunus Emre Enstitüsü Şeref Defteri'ne ise şu ifadeleri yazdı:

"Bugün dost ve kardeş ülke Bakü'de Yunus Emre Enstitüsü'ndeyiz. Başarılı çalışmalar hakkında bilgi aldık. Biz Azerbaycan ile bir millet iki devlet olmamız bu tarz STK'ların toplumları daha da birleştirme, kaynaştırma adına yaptıkları hizmetleri memnuniyetle karşılıyoruz. Hükümetimiz adına yapılan hizmetlerin yanında olduğumuzu tekraren beyan ediyor, başarılı çalışmalarından ötürü Enstitü personelini kutluyorum." - BAKÜ