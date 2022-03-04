Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Tarım ve gıda konusundaki sıkıntıları başarılı bir şekilde yöneteceğiz" - Haberler

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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Tarım ve gıda konusundaki sıkıntıları başarılı bir şekilde yöneteceğiz"

AA, Zehra Aydın Turapoğlu - Politika
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci:

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Son dönemde tarım ürünleri ve gıda konusunda yaşadığımız sıkıntıları en başarılı bir şekilde yöneteceğiz.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Son dönemde tarım ürünleri ve gıda konusunda yaşadığımız sıkıntıları en başarılı bir şekilde yöneteceğiz." dedi.

Bakan Kirişci, TBMM Genel Kurulunda yemin etmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevi kendisine dün tevdi ettiğini belirten Kirişci, Erdoğan'a şükranlarını sundu. Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

"Tarım ve gıda herhangi bir sektör değil, stratejik ve vazgeçilmez bir sektör. Bu vazgeçilmezliğini ve stratejikliğini unutmamamız lazım. Önemli olan millete, sektöre hizmet. Elimizdeki teknolojik aletler bizi doyurmuyor, bizi doyuran şey bizim tarlada, bağda, bahçede, ahırda, kümeste, ağılda ürettiklerimiz. Biz bunun bilincindeyiz. Son dönemde tarım ürünleri ve gıda konusunda yaşadığımız sıkıntıları en başarılı bir şekilde yöneteceğiz."

Üreten herkesin toplumun baş tacı olduğunu dile getiren Kirişci, tarımın mevzuat yönünden bir sorunu olmadığını, süreç yönetimi konusunda çalışmalar yürüteceklerini açıkladı.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Tarım, TBMM, Politika, Haberler

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