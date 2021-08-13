Tarım ürünleri çalan şüpheliler önce güvenlik kamerasına ardından jandarmaya yakalandı
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Tarım ürünleri çalan şüpheliler önce güvenlik kamerasına ardından jandarmaya yakalandı

Tarım ürünleri çalan şüpheliler önce güvenlik kamerasına ardından jandarmaya yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da zirai ilaç ve tarımsal ürünlerin satışının yapıldığı bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'da zirai ilaç ve tarımsal ürünlerin satışının yapıldığı bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasının kaydettiği 2 şüpheli jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 03.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ovakavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan tarım ilaçları ve tarımsal ürünlerin satışının yapıldığı bir iş yerine gece saatlerinde gelen iki şüpheli kepengin kilidini kırarak iş yerine girdi. Şüpheliler 30 bin lira değerinde tarımsal ürünü alarak geldikleri araçla olay yerinde kaçtı. İş yeri yetkilileri tarafından olay jandarma ekiplerine bildirildi. İş yerinin güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri ve Karatay İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırması sonucu şüphelilerin A.K. (33) ve E.Ü. (34) olduğu tespit edildi. Şüphelilerin gidebileceği adresleri tespit eden ekipler şahısların yakalanması için operasyon düzenledi. İki şüpheli jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirildi. - KONYA

Tarım ürünleri çalan şüpheliler önce güvenlik kamerasına ardından jandarmaya yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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