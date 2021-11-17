Tarım İşçisi Kadınlar için protokol imzalandı

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Protokol kapsamında, Alpu ilçesindeki Türk ve yabancı uyruklu tarım işçisi kadınlar ile çalışmalarına başlayacak olan Büyükşehir Belediyesi ve MUDEM, kadınlara sosyal uyumun desteklenmesi, öz bakım ürünlerine erişim, cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının korunması amaçlı eğitimler düzenleyecek. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde gerçekleştirilen protokol imza toplantısına, çeşitli temaslarda bulunmak için Eskişehir'e gelen Fransa Ankara Büyükelçisi Hervé Magro da katıldı. Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi tarafından kadınlara sağlanan ücretsiz psikolog, diyetisyen ve eğitimler gibi konularda bilgi alan Büyükelçi Hervé Magro, tarım işçisi kadınlar için gerçekleştirilecek eğitimlerde yetkililere başarılar dileyerek, işbirliği için teşekkür etti.

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