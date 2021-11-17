Tarım İşçisi Kadınlar için protokol imzalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarım İşçisi Kadınlar için protokol imzalandı

Bültenler - Haberler | Güncel
Tarım İşçisi Kadınlar için protokol imzalandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Mülteci Destek Derneği(MUDEM) arasında Eskişehir'de çalışan tarım işçisi kadınların Kadın Sağlığı konusunda farkındalıklarının eğitim yoluyla arttırılması kapsamında bir protokol imzalandı.

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Protokol kapsamında, Alpu ilçesindeki Türk ve yabancı uyruklu tarım işçisi kadınlar ile çalışmalarına başlayacak olan Büyükşehir Belediyesi ve MUDEM, kadınlara sosyal uyumun desteklenmesi, öz bakım ürünlerine erişim, cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının korunması amaçlı eğitimler düzenleyecek. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde gerçekleştirilen protokol imza toplantısına, çeşitli temaslarda bulunmak için Eskişehir'e gelen Fransa Ankara Büyükelçisi Hervé Magro da katıldı. Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi tarafından kadınlara sağlanan ücretsiz psikolog, diyetisyen ve eğitimler gibi konularda bilgi alan Büyükelçi Hervé Magro, tarım işçisi kadınlar için gerçekleştirilecek eğitimlerde yetkililere başarılar dileyerek, işbirliği için teşekkür etti.

5 yıldızlı otelde yemek yiyen 60 öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı

5 yıldızlı otelde yemek yiyen 60 öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title