Tarım işçilerinin Muş Ovası'ndaki mesaisi başladı
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Tarım işçilerinin Muş Ovası'ndaki mesaisi başladı

Tarım işçilerinin Muş Ovası'ndaki mesaisi başladı
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş Ovası, havaların ısınmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden gelen tarım işçilerini ağırlamaya başladı.

Muş Ovası, havaların ısınmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden gelen tarım işçilerini ağırlamaya başladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden kente gelen yaklaşık 550 tarım işçisi, şeker pancarı, nohut ve ayçiçeği ekimine başlanan tarlalarda yoğun mesai harcıyor.

Günün ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan işçiler, ailelerini geçindirebilmek için akşam saatlerine kadar çabayla ter döküyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinden Muş Ovası'na gelen işçilerden Kutbettin Koç, gazetecilere, 40 aile ile merkeze bağlı Muratgören köyü yakınlarında çadır kurarak tarlalarda çalıştıklarını söyledi.

Şeker pancarı tarlasında çapa yaptıklarını anlatan Koç, "Ekmeğimizin peşindeyiz. Çalışmak zorundayız. Muş Ovası'nda şeker pancarı çapası bitene kadar çalışacağız. Daha sonra Adapazarı'na gideceğiz. Geçim kaynağımız bu. Kurduğumuz çadırlarda yaşıyor, ailemizle birlikte çalışıyoruz. Zaman zaman Karadeniz Bölgesi'ne fındık toplamaya gidiyoruz. Bazen 35-40 derece sıcakta çalışıyoruz. Bu şekilde ailemizi geçindirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Hem tarlada çalıştıklarını hem de ev işleriyle uğraştıklarını ifade eden Pınar Koç ise "Tarlaya yetişmek için sabah erkenden kalkarak kahvaltıyı hazırlıyorum. Burada mesaimiz saat 5'te bitiyor. Çadırlara gittikten sonra çocuklara banyo yaptırıyorum, akşam yemeğini hazırlıyorum ve çamaşırları yıkıyorum. Sac üzerinde ekmek pişiriyorum. İşimiz çok zor ama eşimize yardımcı olmak zorundayız. Bir yandan gün boyu tarlada çalışıyoruz diğer yandan da ev işleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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