Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 15 yaralı Sakarya'nın Hendek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, fındık tarım işçilerini taşıyan, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktör, Aktefek ile Dereköy arasında fındık tarlasına devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA