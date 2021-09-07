TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI: 5'İ AĞIR 18 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI: 5'İ AĞIR 18 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Niğde karayolunda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 5'i ağır 18 kişi yaralandı.

KAYSERİ-Niğde karayolunda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 5'i ağır 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kayseri-Niğde karayolunun 65'inci kilometresindeki Karacabey mevkisinde meydana geldi. Yakup İğdeci yönetimindeki 38 F 4985 plakalı TIR, kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 46 PF 661 plakalı minibüse çarptı. Kazanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada minibüste bulunan 18 tarım işçisi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI: 5'İ AĞIR 18 YARALI
TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI: 5'İ AĞIR 18 YARALI
TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI: 5'İ AĞIR 18 YARALI
TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI: 5'İ AĞIR 18 YARALI
TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI: 5'İ AĞIR 18 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Tanju Özcan Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Gülşen Cem Yılmaz Deniz Akkaya Derya Şensoy
Spor Marcao Cristiano Ali Öztürk Umut Meraş Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI: 5'İ AĞIR 18 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 21:19:16. #1.15#

title