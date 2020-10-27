Tarım işçilerine hijyen seti
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Tarım işçilerine hijyen seti

27.10.2020 10:16 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:21
Tarım işçilerine hijyen seti

Adana'da İl Pandemi Kurulu kararları çerçevesinde ilçe genelinde denetim, tedbir ve uyarı-bilgilendirme çalışmalarını yürüten Seyhan Belediyesi, bu faaliyetler kapsamında çadırda kalan mevsimlik tarım işçilerine de hijyen seti dağıtımı gerçekleştirdi.

Adana'da İl Pandemi Kurulu kararları çerçevesinde ilçe genelinde denetim, tedbir ve uyarı-bilgilendirme çalışmalarını yürüten Seyhan Belediyesi, bu faaliyetler kapsamında çadırda kalan mevsimlik tarım işçilerine de hijyen seti dağıtımı gerçekleştirdi.

Mevsimlik tarım işçilerine, farklı zamanlarda yaşamı kolaylaştıran destekler sunan Seyhan Belediyesi'nin "Adana'da Covid'siz Tarımsal Üretim" sosyal farkındalık projesi kapsamında Zeytinli Mahallesi'ndeki bilgilendirme ve hijyen seti dağıtımına Başkan Akif Kemal Akay da katıldı. Mahalle Muhtarı Cevdet Koç da hazır bulunduğu ziyarette mevsimlik tarım işçileri sorunlarını anlattı. İşlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Akay yaşamları çok normal seyreden insanların bile sıkıntı yaşadığı bir dönemde geçici tarım işçilerinin zor şartlarda işlerini yapmalarının çok değerli olduğunu söyledi.

Mevsimlik tarım işçilerinin halkın sebze ve meyve ihtiyacını karşılarken büyük sıkıntılar yaşadığını anımsatan Başkan Akay şöyle konuştu:

"Mevsimlik tarım işçileri açık alanda çadır içinde yaşarken beslenme, ısınma, elektrik gibi temel ihtiyaçlar konusunda sorunlar yaşıyor. Bunun yanında yaşam şartları gereği, pandemide sosyal mesafeyi koruyamıyorlar. Bu konuda kamu kaynaklarının buraya aktarılması gerekiyor. Belediye olarak bunun bir bölümünü gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yıllara dayalı bir sorun şimdi daha yoğun yaşanıyor. Bu sorunu da el birliğiyle çözebiliriz."

Mevsimlik tarım işçilerinin pandemi hakkında bilgilendirilmesinin ardından Başkan Akay ailelere hijyen seti dağıtımını gerçekleştirdi. Zeytinli Mahalle Muhtarı Cevdet Koç ise Başkan Akay'a katkılarından dolayı teşekkür etti. - ADANA

Tarım işçilerine hijyen seti
Tarım işçilerine hijyen seti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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