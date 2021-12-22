TARIM ALETİ İMALATÇISINDAN 200 BİN LİRA DEĞERİNDE DÖKÜM ÇALINDI - Haberler
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TARIM ALETİ İMALATÇISINDAN 200 BİN LİRA DEĞERİNDE DÖKÜM ÇALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da 2 kişi, kapısını kırarak girdikleri iş yerinden 1 ton ağırlığındaki döküm malzemesini geldikleri minibüse yükleyip, kaçtı.

KONYA'da 2 kişi, kapısını kırarak girdikleri iş yerinden 1 ton ağırlığındaki döküm malzemesini geldikleri minibüse yükleyip, kaçtı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, 18 Aralık'ta saat 05.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Erkanlı Sokak'ta Mehmet Koyuncu'ya (35) ait tarım makineleri imalatçısında meydana geldi. İddialara göre plakaları sökülmüş bir minibüs içerisindeki 2 kişi, iş yerinin kapısını kırarak içeri girdi. Şüpheliler, 100'e yakın toplam 1 ton ağırlığındaki sondaj döküm malzemelerini minibüse yükleyerek, kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Koyuncu'nun şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

200 BİN LİRA DEĞERİNDE

Emeğinin çalındığını belirten iş yeri sahibi Mehmet Koyuncu, Cumartesi günü burada sabah 05.00 sularında, dükkanın kapısını kırarak hırsızlar giriyor. Benim yaklaşık 200 bin liralık malzemelerimi götürüyorlar. Hurdaya satacaklar herhalde. Muhtemelen 8-10 bin liraya satacaklar. Şikayetçi oldum, polisler geldi, inceleme yaptı. Hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Bu adamlar yakalanınca ne olacak Benim zararımı kim karşılayacak. Malımı geri bulabilecek miyim Bir an önce bulunmasını istiyorum dedi.

TARIM ALETİ İMALATÇISINDAN 200 BİN LİRA DEĞERİNDE DÖKÜM ÇALINDI

TARIM ALETİ İMALATÇISINDAN 200 BİN LİRA DEĞERİNDE DÖKÜM ÇALINDI

TARIM ALETİ İMALATÇISINDAN 200 BİN LİRA DEĞERİNDE DÖKÜM ÇALINDI

TARIM ALETİ İMALATÇISINDAN 200 BİN LİRA DEĞERİNDE DÖKÜM ÇALINDI

TARIM ALETİ İMALATÇISINDAN 200 BİN LİRA DEĞERİNDE DÖKÜM ÇALINDI

TARIM ALETİ İMALATÇISINDAN 200 BİN LİRA DEĞERİNDE DÖKÜM ÇALINDI

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